Con l’arrivo dicontinua a prendere forma il cast di, la nuova, misteriosissima pellicola di

Come segnala Deadline, quello di Rupert Grint non è l’unico nuovo ingresso nel cast del film. In aggiunta all’ex studente della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, anche Nikki Amuka-Bird ha ottenuto una parte.

Per Rupert Grint e M. Night Shyamalan si tratta di una vera e propria reunion: l’attore inglese fa infatti parte del cast di Servant, la serie proposta in esclusiva da Apple TV+ (ECCO LA NOSTRA SCHEDA). Attualmente, a cadenza settimanale, stanno arrivando sulla piattaforma del colosso di Cupertino gli episodi della terza stagione.

Anche Nikki Amuka-Bird ha uno storico col regista del Sesto senso, dato che ha fatto parte del cast di Old, la pellicola di Shyamalan arrivata nei cinema la scorsa estate con la Universal che, a fronte di un budget di 18 milioni, ne ha poi incassati circa 90 (fonte: box office mojo).

Knock at the Cabin, come al solito, verrà scritto, diretto e prodotto da Shyamalan e verrà distribuito nei cinema dalla Universal a partire dal 3 febbraio del 2023. Come da prassi con le opere del regista, i dettagli della trama sono ancora sotto chiave.

Qua sotto trovate la nostra intervista con Rupert Grint e il cast di Servant fatta al junket virtuale della serie targata Apple TV+:

Cosa ne pensate dell’ingresso di Rupert Grint e Nikki Amuka-Bird nel cast di Knock at the Cabin di Shyamalan? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Vi ricordiamo che potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!