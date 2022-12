Rush Hour 4: Jackie Chan conferma le discussioni su un altro film

In occasione del Red Sea Film Festival, come riportato da Deadline, Jackie Chan ha parlato di Rush Hour 4, confermando che il film è effettivamente in sviluppo.

“Stiamo parlando della quarta parte al momento” ha detto l’attore al pubblico sottolineando che quella stessa sera avrebbe incontrato il regista del film per parlare della sceneggiatura. Al momento non è chiaro chi dirigerà il progetto, ma i tre capitoli precedenti erano stati diretti da Brett Ratner, che non dirige un film dal 2014 a causa delle accuse di molestie sessuali da parte di alcune donne avvenute nel 2017.

Chan ha partecipato a tre film di Rush Hour tra il 1998 e il 2007 in compagnia di Chris Tucker. La saga segue un investigatore di Hong Kong che forma un legame improbabile con un poliziotto di Los Angeles per risolvere una serie di crimini internazionali.

La foto che circola in rete con Jackie Chan e Chris Tucker legata all’annuncio del quarto film non è recente, ma è in realtà tratta da un post Instagram di Tucker pubblicato nel 2019, come potete vedere a seguire: