Thor: Love and Thunder

In occasione di un’ospitata al podcast Happy Sad Confused, Russell Crowe ha ammesso di non sapere ancora se tornerà a interpretare Zeus dopo Thor: Love and Thunder.

“Nessuno mi ha ancora detto nulla, ma sembra che ci sia una certa idea alla fine dell’ultimo film, no?” ha detto l’attore riferendosi alla scena dei titoli di coda in cui Zeus chiede aiuto a Ercole per vendicarsi di Thor.

“Ma guarda, mi rivolgo agli attori più giovani. Se avete l’occasione di lavorare con Taika Waititi, approfittatene” ha aggiunto parlando della sua esperienza. “Ci si diverte tanto e lui è un genio creativo e una persona adorabile. E poi non conoscevo Chris Hemsworth molto bene prima di lavorare con lui, ma sono rimasto molto sorpreso da quanto sia bravo come attore. Ha grandi doti comiche, fa così tanto ridere. Ed è veramente una persona calorosa. Quando vedi il film ammiri questo set così sontuoso e gigantesco, ma nella realtà eravamo io e Chris circondati da un paio di scatole di cartone ricoperte di blu“.

Trovate tutte le informazioni su Thor: Love and Thunder nella nostra scheda del film.

