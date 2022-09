La Russia boicotta gli Oscar 2023: non proporrà nessun film

Per la prima volta dalla caduta dell Unione Sovietica, la Russia boicotterà gli Oscar: alla 95 esima edizione degli Academy Awards non verrà infatti proposto alcun film russo.

Questa la breve dichiarazione ufficiale dell’Accademia Russia di cinema:

Il comitato dell’Accademia di cinema russo ha deciso di non selezionare alcun film nazionale per il premio Oscar dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences americana nel 2022.

Pavel Chukhray, a capo della commissione russa dedicata a questo tipo di selezione, ha annunciato in una lettera le sue dimissioni denunciando che la decisione sarebbe stata presa alle sue spalle senza nemmeno consultarlo: “È stata una decisione unilaterale della leadership dell’Accademia di cinema russo”.

Gli ultimi due film russi a essere stati nominati all’Oscar come miglior film internazionale sono stati Leviathan (2014) e Loveless (2017), di Andrey Zvyagintsev. La Russia ha vinto l’Oscar per il miglior film straniero solo una volta, nel 1994, con Sole ingannatore. Il suo regista Nikita Mikhalkov è capo del sindacato cinematografico ed è diventato uno dei più strenui sostenitori di Vladimir Putin e dell’invasione dell’Ucraina. Recentemente, Mikhalkov aveva dichiarato all’agenzia statale Tass che la Russia non ha nulla da guadagnare a partecipare agli Oscar, proponendo la creazione di una versione locale del premio, indirizzato ai paesi dell’area post-Sovietica.

Ricordiamo che attualmente la situazione dell’industria cinematografica in Russia è disastrosa: le sanzioni impediscono l’ingresso di blockbuster occidentali in quello che una volta era un importante mercato a livello globale, e così la maggior parte delle sale ha chiuso i battenti, mentre la pirateria ha iniziato a dilagare.

