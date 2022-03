Dopo le sanzioni in seguito all’invasione della Ucraina, la Russia ha deciso di allentare le leggi sulla pirateria, aumentando così la possibilità di fruire illegalmente di videogiochi, film e serie televisive.

Stando alla stampa locale, il governo ha annunciato che le compagnie russe non avranno più obbligo di pagare le licenze delle proprietà intellettuali dei paesi da cui sono partite sanzioni, legalizzando la pirateria a tutti gli effetti.

Il giornale russo Rossiyskaya Gazeta aggiunge che che il politico Dmitry Ionin avrebbe addirittura suggerito di sbloccare il sito di torrent RuTracker per sostenere la ricerca di film di Hollywood.

Al momento non c’è stata risposta dalle compagnie che saranno colpite da queste decisioni.

La Sony ha intanto annunciato ulteriori provvedimenti, come dichiarato dal capo e amministratore delegato Tony Vinciquerra:

Sosteniamo la decisione di tante altre aziende in tutto il mondo che hanno messo in pausa tutti i rapporti commerciali con la Russia, a supporto degli sforzi umanitari in corso in Ucraina e nelle regioni limitrofe.

Due settimane fa abbiamo messo in pausa l’uscita cinematografica di Morbius in Russia. Nel frattempo abbiamo anche sospeso la distribuzione home video dei nostri prodotti, tra cui Spider-Man: No Way Home. Proprio stamattina Cruncyroll ha sospeso il servizio di streaming anime in Russia.