Rust: raggiunto un accordo con la famiglia di Halyna Hutchins, a gennaio ripartiranno le riprese

Alec Baldwin ha raggiunto un accordo con la famiglia di Halyna Hutchins, la direttrice della fotografia rimasta uccisa in un incidente sul set del film western Rust nel 2021 quando è partito un colpo da una pistola di scena maneggiata dall’attore.

La famiglia di Hutchins aveva fatto causa alla produzione a febbraio, citando in giudizio Baldwin (che figura tra i produttori) e altre persone coinvolte. Le parti hanno ora raggiunto un accordo per una cifra che non è stata rivelata. Luke Nikas, legale di Baldwin, ha dichiarato:

Lungo questo difficile processo tutti hanno continuato a esprimere lo specifico desiderio di fare ciò che è meglio per il figlio di Halyna. Siamo grati a tutti coloro che hanno contribuito alla risoluzione di questa tragica e dolorosa situazione.

Baldwin e altre tre persone potrebbero ancora ricevere delle accuse penali dallo stato del New Mexico: l’indagine finale della polizia verrà consegnata questo mese, e a quel punto il pubblico ministero potrebbe formulare dei capi d’imputazione. L’accordo tra le parti siglato oggi non avrà ripercussioni sull’eventuale causa penale.

Le riprese di Rust ripartiranno a gennaio. Matthew Hutchins, vedovo di Halyna, figurerà come produttore esecutivo e riceverà una porzione dei profitti. L’uomo ha voluto aggiungere alle dichiarazioni odierne:

Non ho alcun interesse nell’entrare nel merito di recriminazioni o attribuzioni di colpa verso i produttori o Mr. Baldwin. Crediamo tutti che si sia trattato di un terribile incidente. Sono grato ai produttori e alla comunità del mondo dell’intrattenimento per essersi uniti nel rendere omaggio all’ultimo lavoro di Halyna.

Joel Souza, ferito nell’incidente, tornerà alla regia della pellicola. Non è invece noto se Baldwin sarà nuovamente coinvolto.

Fonte: Deadline