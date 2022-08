Ryan Gosling al fianco di Margot Robbie nel prequel di Ocean’s Eleven?

Dopo aver condiviso lo schermo nel film di Barbie Ryan Gosling comparirà nuovamente al fianco di Margot Robbie nell’annunciato prequel di Ocean’s Eleven?

Puck News riporta infatti che l’attore avrebbe accettato di prendere parte al cast del lungometraggio ancora senza titolo.

Il film sarà diretto da film diretto da Jay Roach, regista con cui Margot Robbie ha già lavorato in Bombshell – La voce dello scandalo.

Stando alle prime indiscrezioni la sceneggiatura di Carrie Solomon prevede una storia ambientata in Europa negli anni ’60. Tra i produttori esecutivi ci saranno Gary Ross, Olivia Milch e Josey McNamara. Il film è in sviluppo attivo, ma non ha ancora ricevuto il via libera nonostante nei piani sia di iniziare a girare entro la primavera del 2023.

