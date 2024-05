Ryan Gosling ha ammesso che vorrebbe rigirare una scena di La La Land, l’acclamata pellicola di Damien Chazelle trionfatrice al box-office e alla Notte degli Oscar del 2017 in cui ha recitato di fianco a Emma Stone, per correggere la posizione della sua mano nel poster.

L’attore ne ha parlato in un’intervista realizzata con il magazine del Wall Street Journal in cui ha spiegato che non si sarebbe mai e poi mai immaginato che proprio un frame di quella nota scena di ballo sarebbe finito immortalato “per sempre” nel poster ufficiale del film.

Parlando della posizione della sua mano nel poster di La la land, Ryan Gosling dice:

C’è un momento che mi tormenta in quel film, parlo di quando stiamo ballando, io ed Emma. Non sapevo che sarebbe diventato il poster del film. Pensavo che avremmo dovuto avere le mani in alto e pensavo che sarebbe stato figo mettere la mia mano in quel modo (come potete vedere nell’immagine presente nell’intestazione di questa notizia, ndr.). Anche se in realtà tutti mi dicevano che non era figo.