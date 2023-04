Manca sempre meno alle riprese di Deadpool 3, il film dei Marvel Studios che porterà Ryan Reynolds e Hugh Jackman insieme sul grande schermo.

In attesa dei primi dettagli sulla produzione, Renolds ha partecipato come spettatore giovedì scorso a una partita di hockey tra i Philadelphia Flyers e gli Ottawa Senator; è proprio in questa occasione che l’attore si è imbattuto in due cosplayer di “Deadpool Senators”, come potete vedere nel video a seguire:

Trovate tutte le informazioni su Deadpool 3 con Hugh Jackman e Ryan Reynolds nella nostra scheda del film! Il cinecomic, il primo del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, uscirà l’8 novembre del 2024 al cinema.

