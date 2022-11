Ryan Reynolds su Deadpool, dal “film di Natale perduto” all’allenamento per il terzo episodio

In occasione dell’arrivo in streaming su Apple TV+ di Spirited (LEGGI LA RECENSIONE), la commedia musical delle feste basata sul Canto di Natale di Charles Dickens, Ryan Reynolds ha rilasciato un’intervista a Big Issue e una a Entertainment Weekly in cui ha parlato, inevitabilmente, anche di Deadpool.

E del Mercenario Chiacchierone ha discusso, sostanzialmente, a tutto tondo affrontando sia il futuro ingresso dell’iconico personaggio nel Marvel Cinematic Universe – nello specifico dell’allenamento che sta sostenendo – che il suo passato.

Proprio in riferimento a quanto accaduto anni fa, Ryan Reynolds ha spiegato che un film di Natale con Deadpool è rimasto vittima della fusione fra la Disney e la 20Th Century Fox:

Amerei vedere una scena di canto e ballo in un film di Deadpool. Quattro anni fa Rhett Reese, Paul Wernick e io abbiamo scritto un film di Natale con Deadpool. Ma è andato perso in tutta la faccenda Disneye Fox e non è mai stato fatto. Chissà, forse un giorno lo faremo. Non è un musical, ma è un vero e proprio film di Natale di Deadpool. Magari un domani…

Poi, in riferimento agli allenamenti che sta sostenendo per Deadpool 3, spiega:

È da quando ho 20 anni che mi alleno per fare un film di supereroi e adesso ne ho 46. Le scene di lotta sono ormai nel mio DNA. Le memorizzo molto facilmente e anche quando mi capita di fare un errore cerco di usarlo a mio vantaggio. Contrariamente a una scena di ballo dove, se sbaglio qualcosa, mando tutto all’aria.

