Ryan Reynolds parla, senza battute, di Hugh Jackman: “La sua gentilezza è quello che mi ha colpito”

Ryan Reynolds ha, da anni, una “faida internet” con Hugh Jackman fatta di accesissime battute e prese in giro reciproche. Chiaramente i due sono grandi amici e tutto quello che fanno con questi bisticci e battibecchi online fa parte della loro attività di attori ed intrattenitori.

Intervenuto al Just For Laughs comedy festival presso la O2 Arena di Londra, Ryan Reynolds, in una conversazione col collega Rob Delaney (anche lui in Deadpool 2) ha parlato, con sincerità e senza fare battute (o quasi) di Hugh Jackman e di cosa lo abbia colpito di lui la prima volta che hanno lavorato insieme.

Tutti si aspettano che io faccia una qualche battuta su Hugh Jackman, ma la verità è che lui è stata una delle prime star del cinema con cui io abbia mai lavorato nel 2007 su quella zozzeria chiamata X-Men: Le Origini – Wolverine. Quello che mi ha colpito di lui è la sua gentilezza. È stata una delle prime persone a quel livello di notorietà che ho osservato trattare tutti allo stesso modo, che si trattasse dell’addetto del catering, del produttore, del regista o del capo dello studio. Trattava tutti allo stesso modo. E sai, quel tipo d’impressione si diffonde. Penso che Hugh Jackman sia, con tutta probabilità, responsabile del fatto che ci siano molte persone migliori che lavorano nello strano e splendido mondo dello showbusiness. Per cui sì. Comunque lo mando a fan*ulo!

Vi ricordiamo che le due amatissime star compariranno insieme, nei panni del Mercenario Chiacchierone e di Wolverine, in Deadpool 3, il primo film della saga a essere prodotto dai Marvel Studios e inserito nel Marvel Cinematic Universe.

Cosa ne pensate di quello che Ryan Reynolds ha detto su Hugh Jackman? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: via Variety