Raymond Chan è morto a 56 anni nella sua casa in Galles: art director di grande esperienza, ha lavorato per anni per i Marvel Studios. A confermare la notizia lo stesso studio:

Ray si è unito ai Marvel Studios come Supervising Art Director di Thor: The Dark World, ruolo che ha ricoperto anche in molti altri film Marvel come Guardiani della Galassia, Avengers: Age of Ultron, Doctor Strange, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. È stato anche Art Director di Spider-Man: Far From Home e scenografo in The Falcon and the Winter Soldier, Ant-Man and the Wasp: Quantumania (le riprese aggiuntive) e il prossimo Deadpool & Wolverine.

“Ray era prima di tutto un amico di tutti quanti ai Marvel Studios. Era un collaboratore talentuoso che portava creatività e attenzione al dettaglio in ogni inquadratura di ogni film a cui lavorava, e che era in grado di tirare fuori il meglio da ogni reparto in cui lavorava,” commentano Kevin Feige e Louis D’Esposito. “Era l’essere umano più gentile ed è stato un grande piacere lavorare con lui, genesorissimo, e il tipo di persone che prende il germe di un’idea e la trasforma in qualcosa di bellissimo. Siamo sconvolti dalla sua morte. Mancherà a tutti alla Marvel, esprimiamo le più sincere condoglianze alla sua famiglia e a i suoi amici.

La notizia ha colto alla sprovvista Ryan Reynolds e tutto il team di Deadpool & Wolverine, come ha spiegato lo stesso Reynolds:

Non ci sono parole adatte per parlare di questa perdita. Abbiamo perso una riserva incomparabile di talento, grinta e bravura. Come scenografo, è stata una forza creativa molto importante sul set di Deadpool & Wolverine, al pari di sceneggiatori, regista e attori. Non pretendo di conoscere ogni aspetto di Ray, ma so che non è facile trovare qualcuno con questo livello di bravura in grado di lasciare il segno nel mondo anche per la sua indelebile umanità. Ha costruito interi mondi da zero – e lo faceva in maniera collaborativa e inclusiva. Ray era impareggiabile. Ed era bello stargli intorno. Mancherà a tutti, ma in particolare alle persone che abitavano il suo mondo più importante: la sua famiglia.

L’ultima volta che l’ho visto è stata esattamente due settimane fa. Una delle ultime cose che gli ho detto è che era in grado di fare magie e che non c’era nessuno sulla terra come lui. Solitamente, ci prendevamo in giro amabilmente. Quindi… di tutte le ultime parole che potresti dire a una persona che adori, ecco una piccola consolazione.