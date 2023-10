La scorsa settimana Ryan Reynolds ha ricevuto il premio Robin Williams Legacy of Laughter attraverso la fondazione Bring Change to Mind.

L’associazione è stata fondata nel 2010 da Glenn Close per combattere lo stigma contro la salute mentale.

Una settimana dopo aver ricevuto il premio, l’attore ha scritto su Instagram:

Mi manca Robin Williams. Sono sicuro che manchi a tutti. I suoi figli hanno trasformato la sua eredità in una lettera d’amore vivente per il bene. È stato un folle onore ricevere il Robin Williams Legacy Award la scorsa settimana al gala annuale Bring Change To Mind.