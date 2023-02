Ryan Reynolds protagonista della commedia Boy Band, in Canada si costruiscono nuovi teatri di posa

Ryan Reynolds mette a segno un’altra commedia nel suo curriculum, questa volta per la Paramount Pictures.

Intitolata Boy Band, e incentrata sulla rimpatriata di un gruppo musicale, la pellicola sarà prodotta da Shawn Levy, che ha già lavorato con Reynolds in Free Guy e The Adam Project e che quest’anno lo dirigerà assieme a Hugh Jackman in Deadpool 3.

Reynolds sarà protagonista e produttore nonché sceneggiatore assieme a Jesse Andrews, autore di Quel fantastico peggior anno della mia vita.

Levy sta valutando l’idea di dirigere il progetto, ma dipenderà dalla sua agenda: nei prossimi mesi sarà infatti impegnato a dirigere il terzo film sul Mercenario Chiacchierone a Londra. Boy Band sarà girato invece tra l’autunno 2023 e il 2024.

Da Variety arriva inoltre la notizia che la Maximum Effort di Ryan Reynolds costruirà un nuovo studio cinematografico a Markham, in Canada. La costruzione inizierà a breve, si tratterà del più grande studio di produzione cinematografica e televisiva in Canada.

Fonte