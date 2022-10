Ryan Reynolds e Qui Nguyen al lavoro su un film basato sulla Society of Explorers and Adventurers

Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter Ryan Reynolds e lo sceneggiatore/regista Qui Nguyen (Strange World) sarebbero al lavoro su un film live-action basato sull’organizzazione fittizia “Society of Explorers and Adventurers” che compare in alcune attrazione dei parchi Disney.

Nguyen si occuperà della sceneggiatura del progetto, mentre Reynolds lo produrrà attraverso la Maximum Effort.

La Society of Explorers and Adventurers, o S.E.A., è un’organizzazione fittizia apparsa per la prima volta e a Tokyo DisneySea all’interno dell’attrazione Fortress Explorations anche se è più preponderante nella ride Mystic Manor a Disneyland di Hong Kong.

Secondo alcuni addetti ai lavori il film della Society of Explorers and Adventurers amplierà la mitologia della società aggiungendo al tutto un elemento soprannaturale e nuovi personaggi non ancora comparsi nella “lore” generale.

Ricordiamo che Ron Moore (For All Mankind) sta scrivendo e producendo una serie per Disney+ anch’essa basata sull’idea della sopracitata società ma che sarà slegata dal lungometraggio appena annunciato.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!