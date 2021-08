Dopo il gustosissimo aneddoto di ieri circa i l crossover fra Deadpool e Bambi non approvato dalla Disney, gli impegni stampa diper Free Guy ci regalano un’altra, interessante curiosità che ha a che fare sulla collaborazione creativa con sua moglie(Gossip Girl, Paradise Beach, Lanterna Verde).

Parlando con Sirious XM (via Entertainment Weekly) Ryan Reynolds ha raccontato che svariate battute fatte da Deadpool nelle pellicole a lui dedicate sono state ideate proprio dalla sua celebre consorte:

Scrivo un sacco per i miei film. Per molto tempo per me è stato come un meccanismo per la sopravvivenza. A volte vengo accreditato, altre no. Ma c’è anche un sacco di scrittura di altissimo livello che ho fatto che, in realtà, è tutta merito di Blake. Lei arriva, afferra la tastiera e “Ma che ne dici di questa?” e io “Ma è incredibile”. Ed è divertente. Non saprei, forse è perché un sacco di volte c’è questa cosa di sessismo intrinseco nel settore. “L’ha scritto lei, l’ha scritto Blake, è stata lei”. E nonostante questo, in seguito, ripetono la storia come se l’avessi scritto io. È una persona di grande talento, poliedrica, una creatura quasi anomala per il genere di settore in cui lavoriamo, quello dell’intrattenimento e mi ha sempre aiutato tantissimo, in Deadpool e in tutti i miei film che hanno avuto successo. Ci ha sempre messo del suo.