sono apparsi recentemente insieme nel film Netflix Red Notice.

Proprio in un recente video su Tik Tok è stato chiesto a Reynolds se ha mai preso a pugni Johnson durante le riprese del film. La sua risposta:

Mai. Non lo farei mai perché sarebbe la fine della mia vita per come la conosco.

Tuttavia Reynolds ha sottolineato che esiste un trucco per farlo e non compromettere la propria incolumità, ovvero essere scattanti in virtù della scarsa velocità del suo collega.

Recentemente Rawson Marshall Thurber, regista di Red Notice, ha offerto qualche aggiornamento sul sequel:

Lo ha fatto durante una chiacchierata con Collider (via Comic Book) durante la quale ha dichiarato:

Non sto lavorando alla sceneggiatura del sequel del film, ma… di sicuro sto accarezzando l’idea del cosa fare con un seguito e, non ne voglio parlare con troppo anticipo, ma sì, con Netflix ne stiamo discutendo.

Qualche giorno fa il filmmaker aveva spiegato che se dovesse effettivamente girare un Red Notice 2 girerebbe direttamente due sequel uno di seguito all’altro per ottimizzare le agende di star super impegnate come Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds:

Se dovessi girare un sequel, l’unica cosa sensata da fare sarebbe produrre consecutivamente il due e il tre. È una produzione gigantesca e se riesci a ottimizzare il tempo e le agende di tutti è meglio per tutte le persone coinvolte. Inclusa la mia salute mentale.

Red Notice è diretto da Rawson Marshall Thurber (Una spia e mezzo, Come ti spaccio la famiglia), e segue la storia di un agente dell’Interpol che si mette alla ricerca del ladro d’arte più ricercato del mondo.

