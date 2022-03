è ormai da tempo una garanzia di solidi incassi al box-office, cosa, questa, che si riflette inevitabilmente anche sulle pellicole destinate allosualle quali ha preso parte in questi ultimi anni.

Grazie ai risultati ottenuti da The Adam Project, la pellicola prodotta da Netflix in cui è tornato a lavorare col regista di Free Guy Shawn Levy, Ryan Reynolds è ufficialmente diventato “il re dello streaming”. È l’unica star ad essere presente con ben tre lungometraggi nella Top 10 dei più visti di sempre sulla piattaforma.

In aggiunta a The Adam Project (attualmente in settima posizione) ci sono anche Red Notice, il film di Rawson Marshall Thurber in cui recita di fianco a Gal Gadot e The Rock, e 6 Underground di Michael Bay. Prima dell’uscita di The Adam Project, Ryan Reynolds e Sandra Bullock erano appaiati con due pellicole a testa (quelle dell’attrice erano Bird Box e The Unforgivable).

Il blockbuster con Ryan Reynolds vede nel cast anche Jennifer Garner, Zoe Saldana, Mark Ruffalo e Catherine Keener ed è arrivato in streaming su Netflix in tutto il mondo l’11 marzo.

