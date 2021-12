Faccio le cose normalmente come tutti gli altri, ma in pizzeria credono che io sia Ben Affleck, mi chiedono come sta JLo e io rispondo: “Alla grande, grazie”. Prendo la pizza e me ne vado… È facile distinguere me e Ryan Gosling. Lui ha capelli biondi, Ryan Reynolds è un [insulto].

In occasione del podcast Dear Hank and John podcast (via ET Canada ),ha raccontato un aneddoto legato alla vita di tutti i giorni. A quanto pare, infatti, l’attore non può andarsene in giro senza che venga scambiato per altri colleghi:

Quanto al futuro di Ryan Reynolds, ricordiamo che in un’intervista con Fatherly, l’attore è tornato a parlare della sua pausa dalla recitazione. Come chiarito al sito, non si tratterà di una pausa dal lavoro:

Non intendo girare altri film. Ho un mucchio di altre cose da fare, ma la questione principale è che così posso essere presente per i miei figli la mattina e la sera, posso alzarmi con loro e metterli a letto la sera. Sono cose che dovrebbero dare per scontate e non considerarle come occasioni speciali in alcun modo. Perciò svilupperò un mucchio di cose e lavorerò durante la giornata mentre sono a scuola, ma per il resto del tempo sì… non girerò film per un po’.

Ci sarà comunque Deadpool 3 nel suo futuro: lo scorso novembre, Deadpool 3 è entrato in sviluppo dopo che sono state trovate le sceneggiatrici per il primo film sul Mercenario Chiacchierone targato Marvel Studios. Si tratta di Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Loeglin, sorelle e collaboratrici.