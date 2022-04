Secondo quanto riportato da Deadline (Regista di Pig) si occuperà dell’adattamento e della regia di, film tratto dalla graphic Novel di Nick Drnaso che verrà prodotto dalla m New Regency e dalla RT Features.

Qua sotto potete leggere la sinossi ufficiale dell’opera:

Teorie cospirazioniste, crisi di nervi, omicidi. Tutto andrà per il meglio. Finché non lo farà. Quando Sabrina scompare, un aviatore dell’aeronautica statunitense viene trascinato in una rete di supposizioni, teorie folli e palesi menzogne. Una situazione che minaccia la salute mentale di Teddy, suo amico d’infanzia e fidanzato della donna scomparsa. Mentre Sandra, la sorella di Sabrina, lotta per dare un senso alle sue giornate cercando di uscire dal limbo. Nick Drnaso con Sabrina si afferma come uno dei narratori più importanti del romanzo a fumetti americano, descrivendo un mondo spietato in cui le relazioni umane sono deprivate di qualsiasi intimità dagli schermi incandescenti dei computer.