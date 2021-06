Dopo l’annuncio del volto di(che sarà quello di) risalente allo scorso maggio, le notizie sul casting si sono interrotte.

Nuove voci di corridoio arrivano così da The Illuminerdi, secondo cui a Sacha Baron Cohen sarebbe stato offerto il ruolo di co-protagonista, ovvero quello della nemesi Kulan Gath.

Kulan Gath è un mago apparso per la prima volta in Conan the Barbarian #15 (nel maggio 1972) ed è sempre stato un nemico giurato di Conan. È poi approdato nell’universo Marvel apparendo in X-Men, per poi essere usato dalla Dynamite Entertainment per la serie di Red Sonja.

Per il momento, in attesa di comunicazioni ufficiali, vi invitiamo a prendere la notizia con cautela.

È dal 2008 che la Millennium cerca di portare Red Sonja sullo schermo (dopo il celebre film con Brigitte Nielsen e Arnold Schwarzenegger uscito nel 1985). All’epoca doveva essere diretto da Douglas Aarniokoski, con Robert Rodriguez alla produzione e Rose McGowan come protagonista. Nel 2011 Megan Fox era in lizza per la parte, poi toccò a Simon West interessarsi alla regia, con Amber Heard come protagonista. Nel 2015 Christopher Cosmos ha riscritto la sceneggiatura, nel 2018 Singer è stato annunciato come regista e poco dopo è stato sostituito da Jill Soloway, creatrice di Transparent.