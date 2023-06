In una recente apparizione nel suo podcast Above the line, il reporter cinematografico Jeff Sneider ha rivelato di aver sentito voci di corridoio a proposito di un progetto su Ali G in lavorazione. Ha aggiunto però che, dal momento che Sacha Baron Cohen è molto riservato, non ci sono dettagli al riguardo:

Sacha Baron Cohen sta ritornando al suo personaggio, Ali G. Ho sentito che Ali G sta lavorando a qualcosa. Hanno fatto Borat 2 senza che nessuno lo sapesse. Ho divulgato la notizia su Borat 2 e questo accadeva quando il film era già alle proiezioni di prova, praticamente. È davvero folle come riesca a tenere tutto sotto traccia… ma ho sentito che qualcosa sta succedendo!

Ali G è un film del 2002 in cui Cohen mette in scena, per la prima volta in un lungometraggio, uno dei suoi personaggi assurdi e satirici, inaugurando così un filone che proseguirà con pellicole come Borat e Il dittatore. Ali G, ambientato in un paesino inglese, vede l’attore interpretare la parodia di un rapper che “ha sfondato”. Cohen aveva già introdotto il personaggio all’interno di uno show televisivo andato in onda tra il 2000 e il 2004 chiamato Da Ali G Show.

FONTE: Comic Book

