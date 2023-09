SAG-AFTRA ha annunciato l’intenzione di voler procedere con un secondo sciopero contro le compagnie sviluppatrici di videogiochi come Activision e Eletronic Arts.

Il sindacato ha dichiarato che le trattative per il rinnovo del contratto sono “in stallo” e che pertanto è necessario procedere alle votazioni per uno sciopero per garantire al settore compensi migliori e protezione dall’intelligenza artificiale.

La presidente Fran Drescher ha criticato le compagnie per la loro “avidità e mancanza di rispetto” aggiungendo che “ancora una volta l’intelligenza artificiale sta mettendo in pericolo i nostri membri minacciando di ridurre le loro opportunità di lavoro. Ancora una volta SAG-AFTRA si batterà contro la tirannia a nome dei suoi membri“.

Audrey Cooling, portavoce per le compagnie di videogiochi, ha spiegato che intende raggiungere un accordo con i possibili scioperanti:

Vogliamo tutti arrivare a un contratto giusto che rifletta gli importanti contributi degli interpreti rappresentati da SAG-AFTRA in un’industria che garantisce intrattenimento di prim’ordine a miliardi di giocatori in tutto il mondo. Negozieremo in buona fede e speriamo di raggiungere un accordo reciprocamente vantaggioso il prima possibile.

SAG-AFTRA è entrato in sciopero contro le compagnie di videogiochi a ottobre 2016 per un totale di 11 mesi.

