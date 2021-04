Non è la prima volta che lo sceneggiatoresi ritrova a parlare dell’adattamento cinematografico di, videogame del 2006 arrivato inizialmente in esclusiva per Xbox 360 e sviluppato da Volition.

Negli ultimi giorni lo sceneggiatore (che ha lavorato anche alla sceneggiatura di Mortal Kombat) ha avuto modo di parlare con Collider del progetto, rivelando che potrebbe avere delle marcate influenze da pellicole come I guerrieri della notte e 1997: Fuga da New York:

Amo il franchise, ho giocato a tutti i titoli, sono un grande fan della saga. Abbiamo un regista, F. Gary Gray, attaccato al progetto, un regista visionario e fantastico. Ha realizzato dei film incredibili, Set It Off – Farsi notare è tra i miei preferiti, penso sia uno dei suoi migliori lavori. È fantastico. Lui ha una grande visione per il progetto e sa cosa vuole fare. Una delle cose complicate con qualcosa come Saints Row è il tono. Perché se conosci bene il franchise sai che fondamentalmente ha due toni. Un tono grintoso nei primi due capitoli, poi diventa folle, assolutamente folle. Quindi si tratta solamente di trovare un equilibrio tonale [..]. Ho riguardato diversi film che amo. Sono un grande fan del cinema degli anni ’70, quindi mi sono riguardato I guerrieri della notte e 1997: Fuga da New York. E mi sono detto: “Ok, come possiamo prendere qualcosa da alcuni di questi film e raccontare la nostra storia unica?”. Sono molto eccitato al riguardo. Vedremo.

Greg Russo, sceneggiatore del reboot di Mortal Kombat per la Warner Bros, si occuperà dello script. Alla produzione troviamo Fenix ​​Studios, Koch Media e Occupant Entertainment.

Arrivato a ben quattro capitoli, Saints Row segue la storia di una gang, la Third Street Saints, mentre combatte contro bande rivali per il controllo delle città di Stilwater e Steelport. Il franchise videoludico di Saints Row ha complessivamente venduto oltre 13 milioni di copie.

