In un’intevista con GQ, Salma Hayek ha raccontato come il suo incontro con Adam Sandler e il suo ingresso nel cast de Un weekend da bamboccioni abbia segnato una svolta nella sua carriera.

Prima di prendere parte alla commedia uscita nel 2010, di cui l’attore è protagonista e co-produttore, l’attrice infatti non era mai riuscita a frequentare questo genere, a causa del typecasting in vigore nell’industria dell’epoca. Ecco le sue parole:

Sono stata soggetta a typecasting per molto tempo. Per tutta la vita ho voluto fare commedie e non me ne hanno mai date. Non riuscivo a ottenere un ruolo finché non ho incontrato Adam Sandler, che mi ha inserito in una commedia [Un weekend da bamboccioni], ma avevo quarant’anni! Mi dicevano: “Sei sexy, quindi non ti è permesso avere il senso dell’umorismo“. Non solo non ti è permesso essere intelligente, ma non ti era permesso essere divertente negli anni ’90.