Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In Saltburn, nuovo film di Emerald Fennell disponibile su Prime Video (LEGGI LA RECENSIONE), Barry Keoghan interpreta Oliver, uno studente che viene attratto nel mondo dell’affascinante e aristocratico Felix Catton (Jacob Elordi), che lo invita a Saltburn, l’eccentrica tenuta di famiglia.

Il suo personaggio è al centro di due momenti molto forti divenuti virali sul web. Nel primo, lo vediamo spiare Felix mentre si masturba nella vasca da bagno per poi leccare direttamente dallo scarico l’acqua rimasta. Nella seconda, è invece lui a masturbarsi sulla tomba di Felix. In un’intervista con Variety, l’attore ha spiegato come le due scene siano fondamentali per la caratterizzazione di Oliver, e di aver improvvisato la seconda:

La scena del bagno è disgustosa. Ma quando ci si addentra, l’ossessione di questo ragazzo è di un altro livello. Ecco perché ho scelto di strofinare la mia faccia sul buco dello scarico e non di leccare l’acqua subito, perché sto cercando di portare la cosa a un nuovo livello. Oliver non sa nemmeno cosa sta facendo, è confuso. Sta pensando: “Voglio solo farne parte. Voglio che sia su di me. Voglio che sia io“. Lo stavo scoprendo anch’io con il personaggio. Ed Emerald è così brava a creare quell’ambiente sicuro. Anche nella scena della tomba, mi sono chiesto: “Posso avere un set blindato? Vorrei provare qualcosa“. Nel copione, non era previsto lo facessi. Ma volevo vedere cosa succedeva davvero, dove l’avrei portato. Volevo essere confuso e lasciare che il mio corpo mi guidasse. Cosa sto facendo? Come posso avvicinarmi? È cercare di trovare un nuovo livello di ossessione. Cercare di alzare il livello della sua ossessione. È piuttosto triste perché non sapeva nemmeno cosa fare. È un ragazzo smarrito che è confuso e non sa cosa sta inseguendo. E non riesce mai a raggiungere ciò che sta inseguendo.

Trovate tutte le informazioni sul film sono nella nostra scheda!

Cosa ne pensate? Vi è piaciuto Barry Keoghan in Saltburn? Lasciate un commento!

Seguici anche su TikTok!

FONTE: Variety

Le serie imperdibili

Classifiche consigliate