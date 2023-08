Era tra i film che avevamo ipotizzato potessero debuttare al Festival di Venezia, e invece Saltburn farà il suo esordio al BFI London Film Festival il prossimo 4 ottobre, in apertura della kermesse londinese alla Royal Festival Hall.

Il nuovo film di Emerald Fennell (regista di Una donna promettente nominata all’Oscar) si mostra oggi nelle prime immagini, che offrono uno sguardo all’opulenta ambientazione di quella che viene descritta come una storia vicina a Il talento di Mr. Ripley, “un perfido racconto di privilegio e desiderio”. La vicenda inizia nei primi anni duemila, e segue lo studente Oliver (Barry Keoghan) che, faticando a trovare il suo posto all’università di Oxford, si trova attratto nel mondo dell’affascinante e aristocratico Felix Catton (Jacob Elordi), che lo invita a Saltburn, la lussuosa casa in campagna della sua eccentrica famiglia, per un’estate… indimenticabile.

“Appena sono iniziati i titoli di coda su Saltburn, è stato chiaro che avevamo trovato il film d’apertura,” ha dichiarato la direttrice del London Film Festival, Kristy Matheson. “La vincitrice dell’Oscar Emerald Fennell torna con un film sapientemente realizzato e un’emozionante corsa di suspense che mette in mostra una profonda varietà di talenti britannici dietro e davanti alla macchina da presa. Con le sue eccezionali interpretazioni, gustosi colpi di scena e una colonna sonora di successi pop dei primi anni del XXI secolo, questo film estremamente ambizioso ci ha immediatamente rubato il cuore e non vediamo l’ora di condividerlo con il pubblico a Londra e in tutto il Regno Unito questo ottobre.”

Il film è prodotto da MRC e LuckyChap Entertainment di Margot Robbie, e uscirà al cinema negli USA il 24 novembre grazie a MGM e Amazon Studios. Nel cast anche Rosamund Pike, Richard E. Grant, Alison Oliver, Archie Madekwe e Carey Mulligan.

Queste le prime due immagini ufficiali:

Fonte: BFI

Classifiche consigliate