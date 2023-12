Il direttore della fotografia Linus Sandgren ha parlato del lavoro svolto su Saltburn parlando delle fonti di ispirazione.

“Ho chiesto a Emerald [Fennell, la regista] alcune parole per descrivere il film e mi ha detto ‘vampiri’” ha commentato Sandgren durante un’intervista con TheWrap. “Ha anche detto: ‘capelli’, ‘sudore’, e dettagli el genere. Tutte queste parole ci hanno fatto pensare che sarebbe stato interessante immaginarlo come un film di vampiri anche se non si trattava di veri vampiri“.

Ha poi aggiunto:

Abbiamo pensato all’espressionismo tedesco, ai film di vampiri come Nosferatu. L’altra parte era quella voyeuristica, quindi più sulla scia delle suspence di Hitchcock.

