Saltburn, il film di Emerald Fennell arrivato in streaming lo scorso 22 dicembre su Prime Video, ha avuto un forte impatto mediatico, specie sui social, per via di alcuni passaggi decisamente controversi, ma, a quanto pare, è finito per avere delle ripercussioni anche sulla privacy dei proprietari della magione che ha ospitato le riprese dell’opera di Emerald Fennell.

La lavorazione si è tenuta nell’elegante e opulenta Drayton House che, inevitabilmente, è finita per diventare molto famosa attirando su di sé, specie grazie a TikTok, gli sguardi dei curiosi che vi si recano “in pellegrinaggio”. Un video su TikTok che spiega nel dettaglio come raggiungere la location delle riprese ha più di 3 milioni di visualizzazioni, tanto per citare uno degli esempi più eclatanti.

Il proprietario del palazzo, Charles Stopford Sackville, ha spiegato di essersi fatto trovare del tutto impreparato da questa repentina impennata di popolarità e che, nelle ultime settimane, la residenza signorile è stata funestata da molte visite indesiderate sotto forma di persone che s’intrufolano senza permesso nella tenuta.

Drayton House è stata edificata nel 1328 e non è aperta al pubblico motivo per cui Sackville ha spiegato di essersi pentito di aver messo a disposizione la sua proprietà per le riprese di Saltburn e di aver dovuto organizzare delle pattuglie di sicurezza per tenere a bada i visitatori indesiderati.

Non avrei mai immaginato che si sarebbe creato un livello simile d’interesse. È piuttosto strano e non lo prendo come un complimento. Come ti sentiresti se le persone si mettessero a fare delle foto fuori casa tua? Preferirei che l’interesse scemasse, ma non c’è nulla che io possa fare. La maggior parte delle persone è abbastanza educata, ma alcuni diventano un po’ troppo curiosi, diciamo così.

Chiaramente ha anche ammesso che i costi di gestione di magioni come quelle sono estremamente ingenti ed è anche per tale ragione che ha accettato di metterla a disposizione del film di Emerald Fennell.

Tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

Siamo anche su TikTok!

FONTE: via The Guardian

Le serie imperdibili

Classifiche consigliate