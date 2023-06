In un’intervista con ScreenRant, Sam Hargrave, regista di Tyler Rake 2 (GUARDA IL TRAILER) ha dichiarato di essere assolutamente aperto all’idea di dirigere un film della Marvel. Negli anni passati, il filmmaker ha già avuto la possibilità di entrare in questo mondo, lavorando come coordinatore degli stunt e regista di seconda unità per alcuni importanti titoli tra cui Captain America: Civil War, Deadpool 2, Avengers: Infinity War e Endgame. Ora invece, dopo aver perso l’occasione di prendere parte a un progetto dell’universo di Star Wars, volentieri siederebbe dietro la macchina da presa di un titolo dell’UCM, ma a una precisa condizione. Ecco quale:

Se dirigerei un film Marvel? Sicuramente prenderei in considerazione questa possibilità. La cosa che più mi ha avvicinato al mondo Marvel/Disney è stata quella di aiutarli, e sono stato in trattative per fare alcune cose, con The Mandalorian e alcune di quelle stagioni, forse per dirigerne qualcuna. La cosa è saltata per diverse ragioni, ma non sono stato contattato direttamente. Ma mi piacerebbe parlare con lui, sedermi e trovare… la cosa importante per me sarebbe trovare un personaggio su cui avere un punto di vista specifico e unico. Non vorrei semplicemente rifare qualcosa perché hanno fatto un lavoro così grande, il canone di film che hanno creato è così classico, che dovresti avere qualcosa di aggiuntivo da portare a quel mondo, qualcosa che sia speciale e unico. Altrimenti, direi di non toccarlo nemmeno. Ma, detto questo, ho alcune idee e mi piacerebbe parlare con lui, quindi se sei in ascolto, Marvel, il mio numero di telefono è…no, sto scherzando. Non ho ancora intenzione di dirlo in giro.