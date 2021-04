Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter il registas (1917) dirigerà prossimamente(La favorita, The Father) in, progetto scritto dallo stesso Mendes.

Non ci sono molti dettagli sul progetto, anche se sappiamo che la storia sarà ambientata dentro e intorno a un bellissimo vecchio cinema sulla costa meridionale dell’Inghilterra negli anni ’80.

Il direttore della fotografia Roger Deakins collaborerà ancora una volta con il regista dopo 1917, Skyfall e Revolutionary Road per il progetto la cui uscita dovrebbe essere prevista per l’autunno del 2022.

Lo stesso Mendes produrrà anche il lungometraggio insieme a Pippa Harris della Neal Street Productions. Matthew Greenfield, David Greenbaum e Katie Goodson-Thomas supervisioneranno il progetto per la Searchlight Pictures.

Di recente abbiamo visto Olivia Colman in film come La favorita, La prova del serpente, Assassinio sull’Orient Express e nella nota e apprezzata serie targata Netflix The Crown. Prossimamente invece sarà tra i protagonisti di The Father al fianco di Anthony Hopkins.

Tra i lavori di Mendes ricordiamo il recente war movie 1917, American Life, Revolutionary Road, Spectre, Skyfall, Era mio padre e Jarhead.

