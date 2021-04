sono comparsi insieme in una foto del primo pubblicata sul proprio profilo Instagram.

Nella foto i due amici compaiono a Sydney, Australia. E proprio in Australia in queste settimane si stanno tenendo le riprese di Thor: Love and Thunder, cinecomic in cui Neill tornerà in un piccolo cammeo. Ma la presenza di Goldblum può far presagire che anche il Gran Maestro visto in Thor: Ragarok sarà presente nel nuovo cinecomic Marvel? Probabilmente no, anche se il destino del Gran Maestro in Ragnarok non è stato chiarito al 100%.

Ricordiamo comunque che rivedremo i due attori insieme sul grande schermo nel 2022 in Jurassic World: Dominion.

Le riprese di Love and Thunder sono cominciate a fine gennaio 2021 in Australia, per la regia di Taika Waititi. La sceneggiatura è a cura sua e di Jennifer Kaytin Robinson. Waititi tornerà anche a doppiare il guerriero Korg. Nel cast Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (che alla fine di Avengers: Endgame regna su Asgard), Natalie Portman (Jane Foster, nello specifico nella nuova incarnazione di… la potente Thor), Christian Bale (Gorr, il macellatore di dei), Jaimie Alexander (Lady Sif) e i Guardiani della Galassia. Dovrebbe esserci spazio anche per Matt Damon.

Il film verrà girato utilizzando la tecnologia Stagecraft inaugurata con The Mandalorian. La pellicola è stata annunciata nel 2019 al Comic-Con di San Diego al panel dei Marvel Studios in Sala H, assieme a tutta la Fase 4, ed è il prossimo film del franchise diretto nuovamente da Taika Waititi.

L’uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per il 6 maggio 2022.

