ha visto al cinema. In una recente intervista con Variety il celebre regista al lavoro sul sequel diha parlato della sua esperienza di visione, parlando con grande entusiasmo.

Come raccontato dal regista:

È stato uno spasso. Ho amato “No Way Home” e il pubblico con cui l’ho visto è impazzito. È stato bellissimo vedere Alfred [Molina] interpretare quel ruolo, rivedere Willem Dafoe e assistere mentre questi ragazzi davano il massimo e anche di più. Tobey [Maguire] è stato magnifico come sempre, tutto ciò che posso dire è che è stato rinfrescante.

Ha poi parlato dello stato di lavorazione di Doctor Strange nel multiverso della follia, le cui riprese aggiuntive sono terminate da pochi giorni.

Il film può dirsi finito?

Vorrei saperlo anch’io. Mi sa che abbiamo finito, ma abbiamo appena preparato un montaggio e stiamo per mostrarlo in attesa di capire se ci sono altri accorgimenti da fare. Se c’è magari qualcosa di poco chiaro o se si sono possono fare miglioramenti nel poco tempo che mi resta, scenderò di nuovo in campo. Quello che so sulla Marvel è che non si fermano: sono pronti a mettersi in gioco fino a ottenere il miglior risultato possibile.