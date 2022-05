Sam Raimi ha visto Evil Dead Rise: “È un film spaventoso”

Durante un’intervista con SlashFilm a proposito del nuovo film di Doctor Strange, Sam Raimi ha parlato brevemente di, nuovo film di “La casa”.

Il regista ha spiegato di aver visto già diversi montaggi:

Ho visto un montaggio provvisorio [di ‘Evil Dead Rise’], uno in stadio intermedio e uno avanzato. Probabilmente Lee Cronin farà ulteriori modifiche che non ho ancora visto, ma il film è fantastico, è spaventoso e lascerà la gente a bocca aperta.

Ricordiamo che Sam Raimi è tornato in qualità di produttore insieme al suo amico e attore feticcio Bruce Campbell, l’interprete di Ash Campbell, personaggio che non comparirà nella nuova pellicola. Il cast comprende anche Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, Gabrielle Echols, Morgan Davies e Nell Fisher.

La pellicola è diretta da Lee Cronin che ha già diretto The Hole in The Ground.