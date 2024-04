Giusto ieri, abbiamo riportato le parole di Sam Raimi in merito alla possibilità di vederlo dietro alla macchina da presa di un nuovo Spider-Man con Tobey Maguire come protagonista (ECCO TUTTI I DETAGLI). Ovviamente il regista non si è sbilanciato sulla questione, come era lecito attendersi.

Restando in tema “possibilità”, Sam Raimi non ha invece nascosto il desiderio di voler dirigere un altro film del Marvel Cinematic Universe dopo i 955 milioni di dollari incassati con Doctor Strange nel multiverso della follia. Al leggendario filmmaker è stato infatti chiesto se amerebbe girare Avengers: Secret Wars, una domanda alla quale ha dato una risposta decisamente affermativa.

Queste le sue parole:

Amo il 90% degli eroi Marvel che ho letto nei grandi fumetti dell’universo Marvel creato da Stan Lee. Mi piacerebbe lavorare di nuovo con i Marvel Studios. Non mi hanno chiesto ancora chiesto di farlo. Spero abbiano avuto una buona esperienza con me. Ma non mi hanno ancora chiesto di dirigere altro. Spero lo facciano.

