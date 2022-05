Considerato che, per la, ha diretto ben tre Spider-Man e che ora è nei cinema con Doctor Strange nel multiverso della follia deiha una certa dimestichezza con queste due importanti realtà attive nell’ambito dei cinecomic basati sui personaggi della Casa delle Idee.

In un’intervista rilasciata a Screen Rant a margine della promozione stampa del secondo Doctor Strange, Sam Raimi ha illustrato la principale differenza esistente fra la divisione cinematografica della Marvel e, ad esempio, una major come la Sony. Tutto ruota intorno al fatto che, lavorando con i Marvel Studios, non c’è bisogno di fornire delle spiegazioni sul cosa sia o come si comporti questo o quel personaggio perché si gioca, sostanzialmente, in casa. Un modo di approcciarsi ai film che si riflette anche sul relativo marketing.

Vedere Spider-Man: No Way Home è stata come la quadratura del cerchio, assistere al ritorno di quei personaggi. Ma questa è un’avventura tutta nuova ed è emozionante lavorare con questa squadra. Capitanata dal mio vecchio amico Kevin Feige che tiene davvero all’integrità di questi personaggi. Motivo per cui è un piacere lavorare con lui. Spesso e volentieri, quando lavori a un film basato su un qualche supereroe, devi dare delle vere e proprie lezioni allo studio finendo magari per litigare col reparto marketing perché “No, non è divertente, sì suppone che sia serio”. Ma la Marvel possiede questi personaggi. E il loro compito è proprio quello di proteggere la loro integrità e, da questo punto di vista, anche il marketing agisce di conseguenza. E il messaggio è più chiaro.

