Sam Rockwell, al cinema in questi giorni con Argylle di Matthew Vaughn, nel corso della sua carriera ha realizzato alcune performance incredibili. Tra tutte ricordiamo il suo ruolo in Tre manifesti a Ebbing, Missouri che gli è valso un Oscar. Ma, chissà, forse la sua carriera non sarebbe stata la stessa se non fosse stato per un consiglio datogli una ventina d’anni fa da George Clooney.

Rockwell recitò infatti nel debutto registico di Clooney nel 2002, Confessioni di una mente pericolosa, nel ruolo del protagonista. Racconta l’attore nel podcast Smartless:

George Clooney mi ha insegnato molto. Perché arrivavo in scena con tutti questi orpelli, facevo molto casino. Ero il protagonista del film, e lui diceva: “Ehi amico, non possiamo fare Bozo il Clown in ogni scena.”

Continua:

Non ha detto proprio così. Ma, sai, ha detto che avevo troppi oggetti di scena. “Manteniamolo semplice – sei il protagonista qui, devi mantenere semplice il personaggio”. Ho imparato molto da lui riguardo a questo.

Rockwell conclude concordando con il co-conduttore del podcast Jason Bateman che spesso i ruoli da protagonista non sono i più divertenti o audaci, ma tutti contribuiscono a creare “il quadro” del film.

