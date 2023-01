Sam Worthington ricorda il “terribile” provino per il ruolo di James Bond

Sam Worthington è tornato a provare con Fitzy and Wippa del provino fallito per James Bond, visto che prima di Avatar l’attore era in lizza per il ruolo di 007 in Casino Royale.

Come noto, l’attore prese un volo per Londra, girò del materiale di prova in smoking e fu attentamente esaminato dalla produttrice Barbara Broccoli, che andò nella sua stanza d’albergo prima dello screen test per tagliargli personalmente i capelli:

Feci un provino per Bond, per Martin Campbell, che poi diresse Casino Royale. Dovevo arrivare in scena, con una ragazza sul letto, e avere l’aria affascinante. Riuscivo molto bene nella parte di Bond killer, ma non in quella di Bond affascinante.

Ha poi aggiunto:

Provai a fare l’accento inglese, ma fu terribile. Sembravo Dick Van Dyke in Mary Poppins. Ricordo che Martin disse: “Usa la tua voce normale, va bene così”.

Alla fine, come noto, il ruolo andò a Daniel Craig. Sam Worthington è ora al cinema in Avatar: La via dell’acqua.