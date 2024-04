A margine dei festeggiamenti per i 30 anni di Pulp Fiction, Samuel L Jackson ha parlato insieme all’Associated Press del suo lungo sodalizio artistico con Quentin Tarantino iniziato ai tempi di Pulp Fiction.

La star spiega:

I film di Tarantino sono molto diversi perché sì, sono molto basati sui personaggi, quindi quando leggi una sceneggiatura di Tarantino, improvvisamente ti rendi conto che avrai molto da dire su chi sei e su come ti senti riguardo alle scene, non si tratta di leggere cinque pagine di “OK, guida veloce, guarda in questa direzione, la macchina sta passando sopra un marciapiede”. Ci sono molte più cose che devi incorporare come personaggio e portare con te per farlo. Il fatto di aver trascorso anni e anni nel teatro mi ha aiutato molto ad abbracciare ciò che Quentin fa. E lui lo apprezza in un altro modo ancora, perché sa che sono abituato a fare discorsi e mi piace.