Samuel L. Jackson è tornato a lavorare con i Marvel Studios per Secret Invasion, la nuova serie che lo vede protagonista e che va in onda da mercoledì su Disney+.

L’attore è quindi tornato ad avere a che fare con la storica segretezza dello studio, svelando in un’intervista con Entertainment Weekly che durante le riprese della serie i responsabili della sicurezza hanno abbattuto dei droni che cercavano di catturare delle immagini dal set:

A quel punto Jackson ha ricordato un episodio ben più grave, avvenuto dieci anni fa e legato a The Avengers. L’attore ha spiegato che uno script venne rubato dagli uffici della Marvel e messo poi in vendita online:

Ricordo che quando ci preparammo per fare Avengers, qualcuno stampò una copia della mia sceneggiatura, aveva il mio nome sopra, e la mise in vendita online. Stavo girando in Canada, e la Marvel venne apposta: era stata stampata negli uffici di produzione. Scoprirono chi era stato, e costuì scappò, lasciò il paese. A quel punto si spacciarono per dei compratori fasulli, ma il tizio non si presentò. Fu assurdo.