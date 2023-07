Il panel organizzato dalla Legendary Entertainment in Hall H al San Diego Comic-Con previsto per sabato prossimo è stato ufficialmente cancellato a causa dello sciopero degli attori. Lo studio non aveva annunciato quali contenuti avrebbe presentato durante il tradizionale appuntamento nella gigantesca sala H, ma Variety ha saputo che sarebbero state mostrate le primissime immagini di Dune 2 e di Godzilla x Kong: The New Empire, verosimilmente con la partecipazione di attori come Timothée Chalamet, Zendaya, Dan Stevens, Rebecca Hall e Brian Tyree Henry.

Il panel Legendary da sempre è uno dei più imponenti e attesi della manifestazione, e la sua cancellazione è il segnale che gli attuali sciopero (attori e sceneggiatori) stanno causando gravi danni anche all’industria collaterale di fiere e festival (attendiamo di scoprire che impatto vi sarà sul Festival di Venezia).

Tra gli altri panel già cancellati figurano quello di serie come Abbott Elementary, Jury Dury, La ruota del tempo, Intervista col Vampiro e Gen V, lo spinoff di The Boys.

