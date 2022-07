È stato annunciato il calendario degli appuntamenti di sabato 23 luglio al San Diego Comic-Con: dopo due anni di pandemia, la manifestazione (a cui come BadTaste.it abbiamo partecipato personalmente l’ultima volta nel 2019) torna con i consueti panel ricchi di ospiti e talent internazionali. La giornata di sabato sarà quella più ricca di appuntamenti nella Sala H, la più grande del centro congressi, quella per accedere alla quale bisogna solitamente fare ore e ore di coda.

La giornata inizierà alle 10.15 del mattino (le 19.15 ora italiana), con il panel della Warner Bros., al quale parteciperanno le star di Black Adam e Shazam! Fury of the Gods, tra cui Dwayne Johnson e Zachary Levi. Ma non mancheranno le sorprese…

Seguirà, alle 11.30 (20.30 ora italiana), un panel di un’ora di HBO Max dedicato alla serie tv House of the Dragon, cui parteciperà nientemeno che George R.R. Martin, gli showrunner Ryan Condal e Miguel Sapochnik, e il cast composto da Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Graham McTavish, Milly Alcock, Emily Carey.

Alle 12.45 (e cioè alle 21.45 ora italiana) tocca a un panel di un’ora e mezza dedicato all’universo di Star Trek, con conversazioni con il cast di serie come Star Trek: Picard, Star Trek: Lower Decks e Star Trek: Strange New Worlds.

Alle 14.30 (e cioè le 23.30 ora italiana) si terrà un panel dedicato alla serie tv The Sandman, in arrivo su Netflix ad agosto. Verranno mostrate delle scene della serie e si terrà un Q&A con il cast e i produttori.

Infine, alle ore 17:00 (le 2 del mattino ora italiana) ci sarà l’attesissimo panel dei Marvel Studios, nel quale interverrà Kevin Feige “assieme ad altri ospiti”, offrendo uno sguardo ravvicinato all’universo cinematografico Marvel in costante espansione. Sicuramente si parlerà di She-Hulk, la serie in arrivo su Disney+ ad agosto, e delle altre serie in arrivo come Secret Invasion, oltre che di Black Panther 2, in uscita al cinema a novembre.

Noi ovviamente vi terremo aggiornati: continuate a seguirci!