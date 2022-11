Santa Clause: Tim Allen parla di un buco di trama dei film originali

Durante un’ospitata da Jimmy Fallon, Tim Allen ha parlato dei film originali di Santa Clause menzionando un buco di trama nello specifico.

Buco di trama che, a detta dell’attore, sarà corretto dalla serie ora su Disney+:

Non ho mai capito, nel film, perché gli elfi quando arrivo al Polo Nord non hanno detto: “Ehi, che è successo all’altro tizio?”. Insomma, salto sulla slitta con il ragazzino e nessuno fiata. Nessuno che si chieda: “Dov’è finito? La signora Claus sa che l’altro tizio è morto?”. C’erano enormi buchi… perciò in questa sceneggiatura, Nuovo Santa Clause cercasi, ho una famiglia, e alla fine coprono un bel po’ di questi buchi.