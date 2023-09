Saoirse Ronan, nonostante la giovane età, è già alla sua quarta candidatura ai premi Oscar per la sua interpretazione in Espiazione, Brooklyn, Lady Bird e Piccole donne. L’attrice ha al suo attivo numerosi film, tutti di genere drammatico. Ora però sembra pronta a fare il salto nella commedia.

Ha raccontato infatti ad Harper’s Bazaar UK:

Mi piacerebbe fare qualcosa di moderno e divertente. Ma essere in grado di fare bene le commedie richiede molte capacità e musicalità. Non sono sicura di averle ancora – anche se più invecchio e più mi sento a mio agio e sicura nel provare.

Nello specifico cita film come Le amiche della sposa e le sitcom Curb Your Enthusiasm e Seinfield come le sue commedie preferite.

Ronan aggiunge inoltre che ha imparato a scegliere i suoi ruoli tenendo presente l’ambiente di lavoro:

È diventato importante che ci sia una bella atmosfera, sia divertente e le persone lavorino duramente. Ma non fino al punto che diventi tossico o dispotico.

Non ci resta che attendere per vedere se la giovane attrice irlandese sarà talentuosa nella commedia quanto lo è nel drammatico!

