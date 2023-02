Sarah Michelle Gellar rivela perché non ha visto un film col marito Freddie Prinze Jr. per 15 anni

Nel 1997, sul set di So cosa hai fatto, si incontrano Sarah Michelle Gellar e Freddie Prinze Jr., che nel 2002 decidono di sposarsi. Per ben 15 anni di matrimonio, però, il marito non ha mai voluto vedere un film insieme alla moglie. Ospite recentemente del The Graham Norton Show insieme a M. Night Shyamalan, l’attrice ha rivelato il perché: gli aveva spoilerato Il Sesto Senso, pellicola cult del regista uscita nel 1999.

Gellar ha raccontato che lei e Prinze Jr. erano “a circa 20 minuti dall’inizio del film” quando ne ha involontariamente rivelato il segreto. “È saltato fuori, tipo: ‘Oh, ma è…‘”, ha fatto una pausa, risparmiando al pubblico ulteriori spoiler. “E mio marito non ha visto un film con me per 15 anni“.

Sentendo le sue parole, Shyamalan ha risposto scherzando: “Giusto che sia stato così“. “Quindici anni. Me ne ero dimenticata finché non ti ho visto qui“, ha aggiunto Gellar ridendo. “Sto soffrendo di stress post-traumatico“.

Potete vedere l’intervista qui sotto:

Vi ricordiamo che potete ritrovare Sarah Michelle Gellar nella serie Wolf Pack, spin-off di Teen Wolf attualmente in onda su Paramount+(qui il trailer). Per quanto riguarda Shyamalan, il suo nuovo film, Bussano alla porta, è al cinema dal 2 febbraio: trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: Youtube