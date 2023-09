Saw X, nuovo capitolo della saga horror in arrivo a ottobre (GUARDA IL TRAILER), si svolgerà subito dopo gli eventi alla fine del primo film, uscito nel 2004. In un’intervista con CB, il production designer Anthony Stabley ha spiegato quanto è stato difficile dare alla pellicola un look d metà anni 2000.

Ecco le sue parole:

Prima di tutto ho guardato i film precedenti, quindi si vedono molti colori di quell’epoca. Un’altra questione è che abbiamo dovuto assicurarci che tutta la tecnologia fosse di quegli anni, anche la grafica, quindi spero davvero che capiscano che questo è ambientato in quel periodo. Un’altra cosa ancora è che ci trovavamo anche in Messico. È stata una cosa nuova e credo che questa sia una combinazione fantastica, perché abbiamo elementi della vecchia scuola che i fan vogliono. Abbiamo l’aspetto nuovo di essere in Messico, non si sa mai cosa può succedere quando si è laggiù. Inoltre, si tratta di un viaggio emotivo per i fan e credo che porteranno con sé qualcosa di più profondo in questo film, che renderà l’ultimo atto del film una grande ricompensa.

Nei giorni scorsi, la Lionsgate ha inoltre pubblicato una nuova clip del film, che potete vedere qui sotto:

Saw X inizia subito dopo l’ultimo enigma del primo film, e segue John Kramer in viaggio verso il Messico per sottoporsi a una rischiosa cura sperimentale che spera curi il suo cancro terminale. Tuttavia, l’intera operazione è una truffa volta ad approfittarsi di persone vulnerabili e indifese. A questo punto Kramer mette in atto la sua vendetta… Il film uscirà in sala il 26 ottobre.

