Saw X segna il ritorno del personaggio di John Kramer (Jigsaw), interpretato da Tobin Bell, nel franchise. Il film infatti si inserisce tra il primo e secondo episodio, permettendo quindi a Kramer di essere presente in maniera fisica e reale e non solo tramite flashback.

Tobin Bell è ormai iconico nella parte del killer. ComicBook ha chiesto al regista dell’ultimo film se pensa che un altro attore potrà mai rimpiazzarlo. Ha risposto Kevin Greutert:

È improbabile. Sai, Mads Mikkelsen ha presto il posto di Anthony Hopkins (nel ruolo di Hannibal Lecter). Avremmo bisogno di qualcuno a quel livello.

Sembra inoltre che il decimo film non sarà l’ultimo della saga e nemmeno l’ultimo in cui vedremo Kramer. Raccontano i due produttori Mark Burg e Oren Koules in un’altra intervista con ComicBook:

Siamo un po’ superstiziosi. Tendiamo a non andare troppo avanti con i pensieri. Il film uscirà tra pochi giorni. Abbiamo idee per un nuovo film, ma non abbiamo ancora scritto nulla. Ma questa è la sua storia, volevamo davvero che fosse una storia di John Kramer. Quindi per i primi 30 minuti del film lui è John Kramer, non ci sono indizi su Jigsaw.

Saw X uscirà in sala il 26 ottobre.

Seguici su TikTok!

Classifiche consigliate