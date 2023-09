Saw X uscirà questo venerdì negli Stati Uniti mentre in Italia arriverà più a ridosso di Halloween, il 25 ottobre. E proprio dagli USA sono arrivate le prime reazioni al film che, a quanto pare, sono decisamente positive.

Ve ne proponiamo qualcuna a seguire.

Saw 10: cosa dicono le prime reaction social

Mentre ero alla Universal oggi, l’embargo sui social media per le reaction al film è finito, quindi ora posso dirti che Saw X è cruento, difficile da guardare e, probabilmente, il miglior sequel di Saw degli ultimi 15 anni. Si colloca perfettamente tra il primo e il secondo film e svela un lato di Jigsaw che non avevamo mai visto prima. I fan di Saw lo apprezzeranno.

While I was at Universal today, the social embargo lifted so I can tell you now that #SawX is gruesome, hard-to-watch, and probably the best Saw sequel in about 15 years. It wedges perfectly between 1-2 and unveils a side of Jigsaw we haven’t seen before. Saw fans will enjoy it pic.twitter.com/546PnGaAgw — Chris Killian (@chriskillian) September 27, 2023

Ora che l’embargo sui social media è finito, sono felice di poter dire che che Saw X è una delle MIGLIORI aggiunte alla saga. Riporta l’essenza originale del primo film, consentendo anche al pubblico di ottenere una comprensione più profonda di John Kramer. Inoltre, le trappole sono eccezionali.

Now that the social embargo has lifted I'm happy to announce that #SAWX is one of the BEST additions to the franchise. It brings back the original essence of the first film while also allowing the audience to gain deeper insight into Kramer. Plus, the traps are *chef kiss* pic.twitter.com/Le3NoMMMvU — Shannabelle Come Home (@shannon_mcgrew) September 26, 2023

Ho visto Saw X ed è stato il primo Saw che ho visto. Tobin Bell è davvero eccezionale in questo ruolo, e posso capire perché l’interesse diminuisce senza di lui, ed è presente in questo film in modo consistente. Penso che i fan lo apprezzeranno, ma sarà in grado di conquistare nuovi fan? Sono ancora indecisa.

I got to see #SAWX, and it was the first #SawMovie I've seen. Tobin Bell really is something in this role, and I can see why interest dwindles without him, and he's in this a lot. I think the fans will like it, but will it convert a new one? I'm still on the fence. #Lionsgate pic.twitter.com/3QCSrDKO0E — Kaitlyn Booth (@katiesmovies) September 26, 2023

Saw X è senza dubbio uno dei migliori della serie. Mettere più che mai al centro della scena John Kramer è qualcosa che funziona brillantemente e Tobin Bell è eccezionale. Il ‘ritorno’ di Amanda è eseguito splendidamente e le trappole sono tra le migliori, anche quando sono abbastanza semplici, inoltre la storia è validissima.

#SAWX is bound hands down one of the best in the franchise. Putting John Kramer centre stage more than ever works brilliantly and Tobin Bell slays. Amanda’s ‘return’ is executed brilliantly and the traps are amongst some of the best, even when quite simple, plus the story is 👍👍 pic.twitter.com/C7K0m0cfQT — Simon Thompson (@ShowbizSimon) September 26, 2023

Posso affermare con sicurezza che dal mio punto di vista Saw X è facilmente uno dei film meglio realizzati della serie. Senza sacrificare nessuno degli ingredienti chiave che rendono grande un film di Saw, questa nuova iterazione della saga offre una storia più emotiva di quanto avessi previsto… oh, ed è davvero divertente e sanguinosa 🧩

Safe to say that I think #SawX is easily one of the best crafted films in the franchise. Without sacrificing any of the key ingredients that make a great SAW film, this new installment delivers a more emotional story than I had anticipated…oh and it’s a bloody good time 🧩 pic.twitter.com/t0t8OjbJ8x — Vannah Taylor 🧩 (@sirendeathcult) September 27, 2023

Il più recente e sadico gioco di Jigsaw colpisce duro, offrendo una storia intensa, trappole mortali di altissimo livello e performance solide da parte di tutto il cast.

The Direct's @RussMilheim was able to see #SawX early, and as a lifelong fan of the franchise, he loved it: "Jigsaw's latest sadistic game cuts to the bone, offering a hard-hitting story, some next-level death traps, and strong performances across the entire cast." pic.twitter.com/4TGzw0snHX — The Direct (@TheDirect) September 27, 2023

Saw 10, la sinossi ufficiale

John Kramer (Tobin Bell) è tornato. Il più macabro e disturbante capitolo della saga di SAW si addentra nel gioco più intimo e personale di Jigsaw.

Nel film, ambientato nell’arco temporale che unisce SAW I e SAW II, John, malato e disperato, si reca in Messico per sottoporsi a una rischiosa procedura medica sperimentale nella speranza di una cura miracolosa per il suo cancro. Il suo sogno svanisce quando scopre che l’intera operazione non è altro che una truffa per frodare i più vulnerabili. Con un nuovo scopo, vendicarsi dei suoi truffatori, il famigerato serial killer torna al suo lavoro con il suo subdolo e inconfondibile stile.

