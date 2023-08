Manca sempre meno all’uscita di Saw X, l’atteso nuovo film del franchise che sarà un prequel ambientato tra gli eventi di Saw e Saw II.

La pellicola, come riportato da Comicbook, ha ottenuto il suo visto censura ed è stata, come ci si poteva aspettare, vietata ai minori negli Stati Uniti con un R. I motivi sono da ricollegare a “sequenze di violenza sanguinolenta e di tortura, linguaggio forte e uso di droga“.

Il regista Kevin Greutert ha inoltre parlato del progetto con Empire sottolineando che questa volta “Kramer sarà al centro della storia. Hanno provato a fare l’ultimo Saw senza Tobin e hanno avuto fegato“.

Saw X inizia subito dopo l’ultimo enigma del primo film, e segue John Kramer in viaggio verso il Messico per sottoporsi a una rischiosa cura sperimentale che spera curi il suo cancro terminale. Tuttavia, l’intera operazione è una truffa volta ad approfittarsi di persone vulnerabili e indifese. A questo punto Kramer mette in atto la sua vendetta…

L’uscita è fissata al 29 settembre negli Stati Uniti.

