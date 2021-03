La California Film Comission ha annunciato (via Deadline ) la lista dei 22 film che quest’anno riceveranno sgravi fiscali attraverso il tax credit e tra questi c’è anchedi Luca Guadagnino.

Il contributo ammonta in totale a 86,9 milioni di dollari, di cui 9,8 destinati proprio alla produzione del regista italiano su una sceneggiatura di Joel e Ethan Coen. Accanto a questi anche Flamin Hot di Eva Longoria, KIMI di Steven Soderbergh con Zoë Kravitz, e Ashley’s War prodotto da Reese Witherspoon.

Il film che riceverà il contributo più generoso, della somma di 13,7 milioni di dollari, sarà Here Comes The Flood, la prima sceneggiatura originale di Simon Kinberg sin da Mr. & Mrs Smith, che arriverà su Netflix.

Sul nuovo Scarface si sa decisamente poco, ma il regista ha spiegato a Variety la sua posizione in merito qualche mese fa: